پرونده قتلهای سریالی کنار تخته در کوتاه ترین زمان رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با احراز قرائنی مبنی بر ارتباط قتلهای منطقه کنار تخته با یکدیگر رئیس دادگاه خشت و کنارتخته با جدیت تحقیقات را راهبری و دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کرد.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات با به دست آمدن دلایل مکفی پس از یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و قضایی متهمان دستگیر و به جرائم ارتکابی نزد قاضی پرونده اعتراف کردند.

رئیس ستاد مقابل با جرائم خاص استان همچنین گفت: متهم اصلی پرونده تا کنون به ارتکاب هشت فقره قتل عمدی در فاصله سالهای 85 تا 88 و یک فقره سرقت مسلحانه اقرار و سایر متهمان نیز به معاونت در قتل عمدی و شروع به سرقت مسلحانه دیگری اعتراف کرده اند.

سیاوش پور، راهبری سنجیده و قاطعانه قاضی پرونده و تلاش مؤثر نیروی انتظامی را دلائل اصلی این موفقیت برشمرد و گفت: از ابتدای کار، بازپرس پرونده به صورت ویژه تحقیقات را انجام داده و وعده داد پس از تکمیل تحقیقات و کشف زوایای پنهان پرونده در کوتاهترین زمان حکم مناسب صادر و اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فردی طی سالهای 85 تا 88 در پی انتقام جویی نسبت به قتل پدرش مبادرت به انجام هشت فقره قتل در منطقه کنارتخته کازرون فارس کرد که چندی پیش دستگیر شد.

شهرستان کازرون در 132 کیلومتری شیراز قرار دارد.