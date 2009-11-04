بهره برداری از قدرتمندترین سیستم لیزر پرتو ایکس جهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آزمایش با استفاده از قدرتمندترین سیستم لیزر پرتو ایکس جهان در حال شکل گرفتن است. این سیستم در شتابندهنده ملی SLAC در آمریکا قرار دارد. این سیستم با توانایی های بالای خود در مطالعه بر روی اجرام درخشان و یا فرایندهایی با سرعت و حجم بالا تحول بزرگی در زمینه مطالعات علوم انرژی، شیمی، بیولوژی و فیزیک ایجاد خواهد کرد.

در اوایل ماه اکتبر دانشمندان از سراسر جهان خود را به لابراتوار SLAC رساندند تا شاهد تعامل لیزر پرتو ایکس با اتمها و مولکولها باشند. پرتو این سیستم - LCLS - نوری درخشان است که می تواند جزئیاتی مانند ابعاد اتمها را به وضوح و 10 میلیارد بار درخشانتر از هر منبع پرتو ایکسی که در جهان وجود دارد، آشکار کند.

دانشمندان قصد دارند با استفاده از این پرتو ایکس سریع آزمایشهایی را در زمینه تجهیزات اتمی، مولکولی و نوری آغاز کنند. در اولین پروژه مطالعاتی در این سیستم با نام AMO محققان با استفاده از پرتو ایکس در تلاشند به درک عمیقی از چگونگی تعامل پرتوهای فوق درخشان با ماده دست پیدا کنند.

بر اساس گزارش زی نیوز، آزمایشهای اولیه تا کنون توانسته است بینش جدیدی درباره بنیاد فیزیک اتمی ارائه کند و در عین حال توانایی های این سیستم قدرتمند پرتو ایکس در کنترل و تغییر خواص در سطح اتمی و مولکولی را به اثبات برساند.