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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

در گفتگو با مهر اعلام شد ؛

رفع مشکل زائران ایرانی در فرودگاه مدینه / تاخیر پروازها کاهش می یابد

رفع مشکل زائران ایرانی در فرودگاه مدینه / تاخیر پروازها کاهش می یابد

سخنگوی سازمان هوایی کشوری از رفع مشکل زائران ایرانی در فرودگاه مدینه خبر داد و اعلام کرد از آغاز عملیات حج تمتع تا کنون با انجام 55 پرواز بیش از 21 هزار زائر بیت الله الحرام از تهران و سایر شهرستانها به مدینه منوره انتقال یافتند.

رضا جعفرزاده در گفتگو با مهر گفت: از این تعداد زائر، 11 هزارو 420 نفر با 25 پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی و 9 هزارو 610 نفر با 30 پرواز هواپیمایی سعودی از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، زاهدان، رشت، یزد، کرمانشاه و مشهد به مدینه منوره منتقل شده اند.

وی با بیان اینکه عملیات اعزام زائران طبق برنامه در حال انجام است، تعداد پروازهای روز شنبه (16 آبان ماه) انتقال زائران را 11 پرواز اعلام و تصریح کرد: این پروازها از تهران و 4 شهرستان دیگر به مقصد مدینه منوره انجام خواهد شد.

جعفرزاده با اشاره به اینکه مشکل فرودگاه مدینه با پیگیری های صورت گرفته، رفع شده است، ابراز امیدواری کرد که ادامه پروازهای زائران با کمترین تاخیر ممکن انجام شود.

سرگردانی زائران ایرانی در فرودگاه مدینه در روزهای اخیر که دلیل آن مشکلات رایانه ای و کمبود ظرفیت در این فرودگاه اعلام شده بود، واکنش مسئولان ایرانی را در پی داشت.

عملیات انتقال 64 هزار زائر بیت الله الحرام از تهران و چند شهر دیگر از دهم آبان ماه با پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و قرار است شرکت هواپیمایی سعودی آخرین پرواز در عملیات رفت انتقال زائران را در30 آبان ماه جاری انجام دهد.

کد مطلب 977049

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