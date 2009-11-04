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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

طرح آیه‌ های تمدن در استان یزد اجرا شد

طرح آیه‌ های تمدن در استان یزد اجرا شد

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانش ‌آموزان و فرهنگیان استان یزد گفت: در حال حاضر طرح آیه ‌های تمدن با شرکت 23 دانش‌ آموز برتر بسیجی در استان یزد در حال اجراست.

سرهنگ پاسدار مهدی شاه ‌ولی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با اجرای فعالیت ‌های علمی تاثیرگذار با هدف کادرسازی برای تصدی ‌گری مسئولیت ‌ها و آینده ‌‌سازی نظام اجرا می ‌‌شود.

وی افزود: آیه ‌های تمدن به تمدن هفت هزار ساله کشورمان اشاره دارد و در این طرح دانش‌ آموزان برای ساختن میهن اسلامی و افتخار آمیزتر کردن جلوه ‌های این تمدن آموزش داده می ‌شوند.

سرهنگ شاه‌ ولی خاطرنشان کرد: در این طرح دانش ‌آموزان بسیجی منتخب از مقطع دوم راهنمایی تا پایان دوره متوسطه تحت پوشش قرار می‌ گیرند.

وی یادآور شد: در اجرای طرح آیه‌ های تمدن دانش‌ آموزان نخبه علمی و فرهنگی، ارزشی، متعهد، ولایت ‌مدار از خانواده ‌های معنوی و ارزشی انتخاب می‌ شوند و به اشکال مختلف از سوی بسیج دانش‌ آموزی مورد حمایت قرار می گیرند.

شاه ‌ولی ادامه داد: این حمایت ‌ها در قالب مشاوره، ارائه سیستم ‌های آموزشی، برگزاری کلاس‌ های تقویتی و حتی تهیه برخی وسایل مورد نیاز آنها،‌ انجام آزمون‌ های علمی، کنکورهای آزمایشی و ... انجام می ‌شود.

وی افزود: بسیج دانش ‌آموزی این اقدامات را تا پایان دوره فارغ‌ التحصیلی از مقطع متوسطه ادامه می‌ دهد تا دانش ‌آموز وارد دانشگاه شده و از آنجا این حمایت‌ ها در قالب‌ های متفاوت‌ تری از سوی بسیج دانشجویی انجام می ‌گیرد.

شاه ‌ولی بیان داشت: طرح آیه‌ های تمدن در اشکال مختلفی به طور زنجیره ‌وار در همه رده ‌های بسیج از جمله بسیج دانشجویی،‌ بسیج اساتید، بسیج پزشکان و ... اجرا می ‌شود.

وی عنوان کرد: در طول اجرای این طرح دانش‌ آموز از سنین پایین برای انجام مسئولیت با بصیرت دینی، سیاسی و اجتماعی آماده شده و مسئولیت‌ های مهم و کلیدی را عهده‌ دار خواهد شد.

شاه‌ ولی خاطرنشان کرد: این طرح هم‌ اکنون در استان یزد با شرکت 23 دانش‌آموز از سال دوم راهنمایی تا مقطع پیش‌ دانشگاهی در حال اجراست.

استان یزد هم‌ اکنون بیش از 81 هزار و 350 دانش‌ آموز بسیجی دارد که از این تعداد 820 نفر نخبه فرهنگی در زمینه‌ های علمی و قرآن‌آموزی، هزار و 412 نفر نخبه علمی، 40 نفر مخترع، 26 نفر برگزیده لیگ علمی بسیج کشور و 23 نفر رتبه‌ های زیر هزار کنکور و عضو طرح آیه ‌های تمدن هستند.

کد مطلب 977054

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