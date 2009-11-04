طرح آیه‌ های تمدن در استان یزد اجرا شد

سرهنگ پاسدار مهدی شاه ولی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح با اجرای فعالیت های علمی تاثیرگذار با هدف کادرسازی برای تصدی گری مسئولیت ها و آینده سازی نظام اجرا می شود.
وی افزود: آیه های تمدن به تمدن هفت هزار ساله کشورمان اشاره دارد و در این طرح دانش آموزان برای ساختن میهن اسلامی و افتخار آمیزتر کردن جلوه های این تمدن آموزش داده می شوند.
سرهنگ شاه ولی خاطرنشان کرد: در این طرح دانش آموزان بسیجی منتخب از مقطع دوم راهنمایی تا پایان دوره متوسطه تحت پوشش قرار می گیرند.
وی یادآور شد: در اجرای طرح آیه های تمدن دانش آموزان نخبه علمی و فرهنگی، ارزشی، متعهد، ولایت مدار از خانواده های معنوی و ارزشی انتخاب می شوند و به اشکال مختلف از سوی بسیج دانش آموزی مورد حمایت قرار می گیرند.
شاه ولی ادامه داد: این حمایت ها در قالب مشاوره، ارائه سیستم های آموزشی، برگزاری کلاس های تقویتی و حتی تهیه برخی وسایل مورد نیاز آنها، انجام آزمون های علمی، کنکورهای آزمایشی و ... انجام می شود.
وی افزود: بسیج دانش آموزی این اقدامات را تا پایان دوره فارغ التحصیلی از مقطع متوسطه ادامه می دهد تا دانش آموز وارد دانشگاه شده و از آنجا این حمایت ها در قالب های متفاوت تری از سوی بسیج دانشجویی انجام می گیرد.
شاه ولی بیان داشت: طرح آیه های تمدن در اشکال مختلفی به طور زنجیره وار در همه رده های بسیج از جمله بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج پزشکان و ... اجرا می شود.
وی عنوان کرد: در طول اجرای این طرح دانش آموز از سنین پایین برای انجام مسئولیت با بصیرت دینی، سیاسی و اجتماعی آماده شده و مسئولیت های مهم و کلیدی را عهده دار خواهد شد.
شاه ولی خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون در استان یزد با شرکت 23 دانشآموز از سال دوم راهنمایی تا مقطع پیش دانشگاهی در حال اجراست.
استان یزد هم اکنون بیش از 81 هزار و 350 دانش آموز بسیجی دارد که از این تعداد 820 نفر نخبه فرهنگی در زمینه های علمی و قرآنآموزی، هزار و 412 نفر نخبه علمی، 40 نفر مخترع، 26 نفر برگزیده لیگ علمی بسیج کشور و 23 نفر رتبه های زیر هزار کنکور و عضو طرح آیه های تمدن هستند.
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