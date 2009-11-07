نیما حسنی‌نسب به خبرنگار مهر گفت: برخی مشکلات سینمای ایران بنیادی است و تنها با تغییر شیوه‌های اجرایی حل نمی‌شود. یکی از مسائلی که مدت‌ها برخی فیلم‌ها و تهیه‌کنندگان را با خود درگیر کرده است موضوع تفکیک فیلم‌ها و متمایز کردن آنها از یکدیگر از طریق دسته بندی آنها است.

وی افزود: نامگذاری بر روی فیلم‌ها و تقسیم بندی آنها به فیلم‌‌های فرهنگی، خاص، معناگرا و تجاری و... شرایط ویژه‌ای که برای اکران آنها در نظر گرفته می‌شود موجب از بین رفتن فضای سالم رقابتی میان فیلم‌ها و از بین رفتن حقوق برخی آثار می‌شود.

این منتقد ادامه داد: متاسفانه برخی سینماداران و دست اندرکاران سینما و آنچه از آن به عنوان مافیای اکران یاد می‌کنیم مهمترین قدرت و تصمیم گیرندگان این عرصه شده‌اند و بر‌اساس منافع و تمایلات شخصی خود زمان و مکان اکران فیلم‌ها را بدون در نظر گرفتن عدالت مشخص می‌کنند.

حسنی‌نسب گفت: بهتر است به جای اتخاذ تصمیمات عجیب وارائه راهکارها و طرح‌های مختلف کاری کنیم که برخی تهیه‌کننده‌ها، سینماداران و دفاتر سینمایی نقشی در نحوه اکران فیلم‌ها نداشته باشند و اجازه دهیم محتوا و موفقیت فیلم در جذب مخاطب تعیین کننده مدت زمان اکران فیلم‌ها باشد.

این مستند ساز ادامه داد: تعریف غلط از مخاطب عام از دیگر مشکلات سینمای ایران به شمار می‌آید، متاسفانه عده‌ای مخاطب عام را توده‌ای بی شکل، بی‌تفاوت و بی سلیقه از مردم می‌دانند و این درجه بندی اشتباه است، مخاطبان از آگاهی کامل برخوردارند و آثار درخور توجه را به راحتی تشخیص می‌دهند.

وی در پایان گفت: اگرهر فیلمی به درستی معرفی شود به طور حتم مخاطب خود را پیدا می‌کند فیلم‌هایی که به عنوان فیلم‌های معناگرا نامگذاری می‌شوند نیز مخاطبان بسیاری دارد و اگر شرایط اکران و تبلیغ مناسب برای آنها برقرار شود موفق به جذب مخاطب می‌شوند.