تبیین جایگاه امامت و نقش امام رضا (ع) در توسعه ابعاد اسلام در سیرالئون

به گزارش خبرگزاری مهر، قزلسفلی در ابتدای مصاحبه خود، به منظور تفهیم اهمیت شناخت امام رضا (ع) برای افرادی که نسبت به اصل اعتقادی "امامت" خالی از ذهن هستند، با تشریح مفهوم واژه "امام" با بیان اینکه خداوند متعال رهبری مسلمانان را بعد از رحلت خاتم انبیاء حضرت محمد (ص) از نبوت به امامت منتقل کرد، گفت: در تداوم هدایت انسانیت از سوی خداوند متعال امام معصوم همان جایگاهی را دارد که پیامبر اسلام داشته است با این تفاوت که حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر هستند. بنابراین در مبحث امام‌شناسی مقصود دوازده امام معصومی هستند که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) با حضرت علی (ع) شروع و با حضرت محمد المهدی (عج) امام عصر خاتمه می‌یابد.



قزلسفلی با بیان اینکه امامهای معصوم (ع) رهبران همه‌جانبه امت‏ اسلامی بوده و تداوم‌بخش راه اسلام و نگهبان خاتم الادیان هستند گفت: قطعاً لطف خداوند متعال بر این قرار گرفته تا بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) به‌عنوان خاتم انبیاء رهبری امت اسلامی را در قالب امامت به امام های معصوم (ع) سپرده شود. با این تفاوت که نبوت، پیام‌آور است و امامت مسئول پیاده کردن پیام است. حضرت محمد (ص) معمار و طراح بنای اسلام بوده‌اند و ائمه اطهار (ع) سازندگان آن بنا هستند. امام معصوم (ع) ضمن ساختن جامعه، رهبری و مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی را عهده‌دار است.