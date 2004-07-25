ميلان ماچالا: محمد نصرتي بايد اخراج مي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" ميلان ماچالاسرمربي تيم ملي فوتبال عمان ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد:من به هيچ وجه قصد ندارم عملكرد داور مسابقه را به زير سوال ببرم . داور مسابقه ممكن است اشتباه كرده باشد اما قطعا تعمدي در كار نداشته است.



با اين حال ماچالا عنوان كرد كه چرا الكساندر شيلد داورچهارم مسابقه كه خطاي محمد نصرتي مقابل ديدگان او روي داد نسبت به اين قضيه واكنشي ازخود نشان نداد. ماچالا در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: من يك مربي حرفه اي هستم و داوران هيچ گاه مشكل من به حساب نيامده اند. روي سكو تعداد زيادي از مردم حضور دارند كه نسبت به داوران احترام قائل هستند. عماد علي بازيكني كه بر روي او خطا انجام شد نيز گفت: بازيكن خاطي بايد با كارت قرمزاززمين اخراج مي شد.