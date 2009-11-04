راه اندازی شبکه سیگنالینگ کشور تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ظهوری فر با اعلام این خبر افزود: ایجاد شبکه یکپارچه سیگنالینگ کشور یکی از تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور بود که تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به رشد فناوری های نوین به منظور پشتیبانی نیازمندی های آینده کشور در حوزه شبکه های نسل جدید (NGN)، هسته مرکزی این شبکه با استفاده از فناوری IP طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت یادآور شد: این پروژه در 16 نقطه از هشت منطقه مخابراتی اصلی کشور تهران، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و همدان اجرا شده تا امکان قطعی در آن نزدیک به صفر شود.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه، تمامی سینگال هایی که در حال حاضر در شبکه ملی کشور از قبیل، شبکه زیرساخت، تمام اپراتورها و شبکه بین الملل در حال عبور است، به صورت یکپارچه از این شبکه عبور خواهد کرد و امکان مدیریت متمرکز بر آن از نقطه تهران و اصفهان نیز فراهم شده است.

ظهوری فر در خصوص مزایای اجرای شبکه یکپارچه سیگنالینگ کشور گفت: با اجرای این پروژه، کیفیت و کمیت مکالمات در همه شبکه های ثابت و سیار در حوزه ارتباطات ملی و بین المللی تا سطح استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: با فعال شدن شبکه یکپارچه سیگنالینگ کشور، انعطاف پذیری بسیاری در خصوص ارایه سرویس رومینگ بین الملل از سوی اپراتورهای تلفن همراه بوجود خواهد آمد.