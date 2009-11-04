ایلام با 60 کیلوگرم کمترین کشفیات مواد مخدر در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سردار حمیدرضا حسین آبادی ظهر چهارشنبه در جمع رسانه ها و مطبوعات استان ایلام اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 342 تن و 457 کیلوگرم انواع مواد مخدر در کشور کشف شده است.

وی بیان داشت: از این میزان، کشف تریاک با 282 تن بیشترین مواد مخدر کشف شده بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 13 تن و 400 کیلوگرم هروئین و هشت تن مرفین نیز طی این مدت در کشور کشف شده است، خاطرنشان کرد: 50 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در استانهای شرقی کشور از جمله خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان کشف شده است.

حسین آبادی عنوان کرد: 519 تن شیشه در کشور طی سال جاری کشف شده است که این میزان بسیار بالا است.

وی افزود: کرمان با 63 تن بالاترین و استان ایلام با 60 کیلوگرم کمترین کشفیات مواد مخدر در کشور را دارا بوده اند.

این مسئول با بیان اینکه 28 درصد کشفیات مواد مخدر در استانهای هرمزگان یزد، فارس و اصفهان نیز هست، یادآور شد: 22 درصد مابقی کشفیات متعلق به سایر نقاط کشور است.

وی گفت: 137 هزار و 176 نفر طی سال جاری در ارتباط با مواد مخدر در کشور دستگیر شده اند و 142 نفر نیز از قاچاقچیان مواد مخدر در کشور به هلاکت رسیده است.