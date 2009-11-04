تنها نیم درصد از معادن آذربایجان غربی مورد استحصال قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بیان داشت: هم اکنون 450 هزار تن در هر سال شیر در استان تولید می شود این درحالیست که در حال حاضر برای یک میلیون تن برای صنایع لبنی ظرفیت سازی شده است.

وی با انتقاد از کم توجهی به صنعت و معدن در استان اظهارداشت: با توجه به اینکه استان یکی از قطبهای مهم معدنی در کشور است اما متاسفانه تنها نیم درصد از معادن استان مورد استحصال قرار می گیرد.

جلال زاده در ادامه از خروج سرمایه و کم بودن سرانه پس انداز در استان به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی استان نام برد و بیان داشت: باید برای افزایش سهم مردم در سرمایه گذاری افزایش یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تمام پرداختها در بنگاه‌های اقتصادی باید به اشتغال ختم شود و خاطرنشان کرد: تمام مطالبات و پرداختها در بنگاه‌های اقتصادی و زودبازده باید به اشتغال ختم شود.‌

جلال زاده یادآور شد: نسبت پرداختی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان 48 درصد است و این در حالیست که این نسبت در بخش صنعت استان 42 درصد است.

وی اضافه کرد: در بخشهای صنایع، کشاورزی و تعاون نیاز به جدیت و تلاش بیشتری است و مسئولان این دستگاه‌ها باید در واگذاری تسهیلات دقت بیشتری داشته باشند.