کارگاه بین المللی حقوق فضا در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب زاده - دبیر کارگاه بین المللی حقوق فضا با اعلام این خبر افزود: در این کارگاه دو روزه کارشناسان و متخصصانی از 14 کشور دنیا از جمله آمریکا، آرژانتین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، هند، تایلند، عراق، ترکیه و کره جنوبی حضور دارند.

طالب زاده خاطرنشان کرد: آشنا سازی مردم با مسائل حقوقی مرتبط با فضا، ترویج حقوق فضا در دانشگاه ها و همچنین توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی در حوزه حقوق فضا، از جمله اهداف برگزاری این کارگاه است.

وی ادامه داد: بررسی فعالیت های زیر کمیته حقوق کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، ارایه گزارشی از فعالیت کشورهای مختلف در زمینه حقوق فضایی که در سازمان ملل به تصویب رسیده و مروری بر قوانین مربوط به سنجش از دور، از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه به آنها پرداخته می شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش فضایی با اشاره به دیگر موضوعاتی که در این کارگاه دو روزه مطرح می شود، گفت: چگونگی تقویت و توسعه آموزش حقوق فضا در دانشگاه ها و همچنین بررسی دارایی های فضایی و قوانین مربوط به آن در این کارگاه بررسی می شود.

وی افزود: رئیس دفتر ماورای جو سازمان ملل، رئیس سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (APSCO)، رئیس سازمان فضایی ایران و معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه در مراسم افتتاحیه این کارگاه حضور می یابند.