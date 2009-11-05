دریافت 19 هزار نامه مردمی توسط بهزیستی لرستان

مسئول دفتر ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در طول 6 ماهه اول سالجاری 19 هزار و 415 فقره نامه به این دفتر ارسال شده است که از این تعداد 11 هزار و 305 فقره تفکیک و ارجاع نامه های تقدیمی به ریاست جمهوری در دور دوم سفر به لرستان بوده است.

مجمد جعفر نظری افزود: همچنین 520 فقره از این نامه های ارسالی مربوط به نامه های مردمی تقدیمی به مراجع کشوری از جمله دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، وزارت رفاه، سازمان بهزیستی کشور و ارجاعی به بهزیستی لرستان بوده است.

وی یادآور شد: از این تعداد نامه 909 فقره مربوط به بررسی و ارجاع نامه های مردمی تقدیمی به مراجع استان از جمله ائمه جمعه، استانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری ها بوده است.

مسئول دفتر ارتباطات مردمی سازمان بهزیستی استان لرستان خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا 213 فقره تهیه گزارش مددکاری بازدید از منزل و هزار و 325 فقره مراجعات حضوری مشاوره و ارجاع درخواستهای مردمی به ادارات شهرستانها و 75 فقره تعیین وقت ملاقات عمومی مدیریت سازمان بهزیستی برای مراجعین و 68 فقره ارجاع و پیگیری درخواستهای مردمی واصله از سیستم سامد صورت گرفته است.