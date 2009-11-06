رضویان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم اواسط آذرماه آماده نمایش می‌شود و برای پخش آن مدیر شبکه اول سیما تصمم می‌گیرد، البته ممکن است فیلم به نسخه 35 تبدیل شود و در جشنواره امسال به نمایش درآید. برای ساخت فیلم سینمایی "فوتبال عاشقانه" نیز هم اکنون مشغول مذاکره با سرمایه گذار هستیم تا بتوانیم به زودی آن را کلید بزنیم.

سروش صحت، رابعه مدنی، مهران رجبی، هومن ذبیحی، سعید رضویان، فریبا آهنگ و حمیرا عظیمی تعدادی از بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند. داستان این فیلم درباره سفر یک پسر نوجوان همراه با مادربزرگش به مشهد است. در روزی که یک مسابقه فوتبال برگزار می‌شود پسر در حرم گم می‌شود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: مسعود امینی، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری‌نژاد، گریم: مرتضی متقی، تدوین: فرزاد هوتهم، مدیر تولید: افشین قلی‌پور، منشی صحنه: امیر مکین، عکس: محمدجواد خادم حسنی، محصول شبکه یک.

امیرشهاب رضویان فیلم‌های "سفر مردان خاکستری"، "مینای شهر خاموش" و "تهران ساعت هفت صبح" را کارگردانی کرده است.

