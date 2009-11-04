2500 بنگاه اقتصادی زودبازده در زنجان مورد بازدید قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدحسین فروزانمهر در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان با اشاره به زمان 42 ماهه سپری شده از آغاز طرح بنگاه های زود بازده افزود: به رغم فراز و نشیبهایی که برای این طرح به عنوان اولین تجربه ملی تصور می شد، کمترین میزان انحراف در پرداخت تسهیلات به این طرحها در سطح کشور و نیز انحراف کمتر از پنج درصد در استان زنجان مشاهده می شود که امیدواریم در دولت دهم این انحراف به کمترین میزان تقلیل یابد.

وی به وجود 165 هزار بنگاه زود بازده در کشور که در بحث سرشماری مورد بازدید قرار گرفته است اشاره کرد و ادامه داد: نتایج ارزیابی های صورت گرفته در خصوص این طرح مطلوب است و با رویکردی منطقی تر و به طور سیستمی خواهان استمرار حرکت بنگاه های زود بازده است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان از تصویب طرح نظام نامه نظارتی بر بنگاه های زود بازده توسط شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: طی این طرح ستاد هماهنگی نظارت استان و شهرستانها متناسب با کاربری های نظارتی، به مدت پنج سال وظیفه نظارت قبل از شروع کار، نظارت حین اجرای طرح و نیز نظارت بعد از بهره برداری بنگاه های کوچک زود بازده را به عهده خواهد داشت.

فروزانمهر افزود:‌ مسئولان دستگاه ها باید رویکرد خدمت به مردم را سرلوحه امور و کارهای خود قرار دهند و با این رویکرد طرحهای مختلف را پیگیری کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان اجرای طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین را از جمله طرحهای مهم و موثر دولت در جهت اشتغالزایی و رشد و توسعه ی هرچه بیشتر کشور دانست و یادآور شد:‌ تسهیلات و منابع پیش بینی شده جهت اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده، باید به طور صحیح و اصولی هدایت شود.