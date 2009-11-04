کشتی انقلاب شکست ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمد حسین بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم 13 آبان در مصلی وحدت گرگان افزود: امام زمان برای ما ولایت فقیه را به ارمغان آورده است و تا زمانیکه از امام زمان اطاعت داشته باشیم، این انقلاب شکست خوردنی نیست.

سردار بابایی، با گرامیداشت روز 13 آبان گفت: امروز روز مرگ بر آمریکا، روز مبارزه با استکبار جهانی، روز تسخیر لانه جاسوسی در ایران و روز تبعید امام است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان بیان داشت: کودتای 28 مرداد، تاسیس ساواک در ایران، حمایت از شاه جلاد، کشتار مردم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی، ریختن بمب بر روی مردم ویتنام، شرکت در کشتن مردم ایران، تحریک عراق به حمله به ایران از جمله جنایتهای آمریکا است.

وی یادآور شد: امروز مردم ایران برابر توطئه ها هوشیار بوده و تا زمانیکه دل در گرو ولایت دارند و از رهبری و آمارنهای انقلاب حمایت می کنند، توطئه ها راه به جایی نخواهد برد.

همزمان با سراسر کشور شهرها و مناطق مختلف گلستان نیز امروز شاهد حضور میلیونها و دانش آموز و مردم شهید پرور منطقه در آئینهای گرامیداشت 13 آبانماه بود.