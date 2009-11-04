نشریه "تاریخ فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه تاریخ فلسفه یکی از نشریات پیشگام در مطالعه تاریخ فلسفه به شمار می‌رود که تاریخ فلسفه غرب را از یونان باستان تا زمان حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد.

عملگرایی کهن و تاریخ جدید، ارزیابی مجدد رابطه میان کاربرد و مبادله در اندیشه اقتصادی ارسطو، خیرخواهی اسپینوزا، از جمله موضوعاتی است که در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.

واقعیت و وهم در نظریه دینی فیشته و پدیدارشناسی اخلاقی در اندیشه هاچسون و هیوم سایر موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

توسعه اخلاق: مطالعه تاریخی و انتقادی از سقراط تا دوره اصلاحات کتابی است که توسط بونی کنت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.