خلق و خوی غمگین به تقویت حافظه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دانشگاه نیوولز جنوبی در تحقیقات خود نشان دادند افرادی که در آنها حالت روحی منفی به صورت بحرانی وجود دارد توجه و دقت نسبت به دنیا پیرامون افزایش می یابد، درحالی که کسانی که خوشحال هستند و حالت روحی خوبی دارند به سادگی چیزی را که به آنها گفته می شود باور می کنند.

همچنین این تحقیقات نشان می دهد در روزهایی که فرد غمگین از خواب بیدار می شود و همه چیز را سیاه می بیند کمتر زود باور و ساده لوح می شود و به طور همزمان تواناییهای قضاوت و حافظه خود را بهبود می بخشد.

به منظور دستیابی به این نتایج، این دانشمندان با نشان دادن فیلمها و یا یاد آوری خاطرات خاصی، حالت خوشحالی و غمگینی یک سری از داوطلبان را برانگیختند و سپس از شرکت کنندگان خواستند که یک سری از شایعات و داستانهای غیرواقعی شهری را ارزیابی کنند.

نتایج این بررسیها نشان داد کسانی که غمگین بودند به سختی این داستانها را باور می کردند و به علاوه در به یادآوری حادثه ای که شاهد آن بودند کمتر دچار اشتباه می شدند و در اتخاذ تصمیمات سریع احتیاط بیشتری کرده و کمتر در مورد وقایع غیر واقعی پیشداوری می کردند.

براساس گزارش یو. اس. ای. تودی، این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "درحالی که حالت روحی مثبت برای خلاقیت، انعطاف پذیری، همکاری و توانایی استفاده از راههای میان بر ذهنی بسیار مطلوب است، خلق و خوی منفی منجر به ایجاد افکاری می شوند که این افکار توجه به دنیای خارج را در افراد غمگین افزایش می دهند. به طوری که غمگینی استراتژیهای جدیدی را برای پردازش اطلاعات سازگار با موقعیتهای مخاطره آمیز ارائه می کند."