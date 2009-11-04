سید فضل الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: درچهارمین جشنواره ادبیات کودک ونوجوان فرهنگ رضوی که به همت اداره ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد پنج تن از اعضای کانون لرستان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند .

وی تصریح کرد: در این جشنواره تعداد 80 اثر درقالب های شعر، داستان، قطعه و نثر ادبی شرکت داشتند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: در این دوره از جشنواره زهراعلیدادی رتبه اول را در بخش داستان نوجوان، مهیارمهرآین رتبه دوم در بخش داستان نوجوان، سارا حق نظری رتبه سوم داستان نوجوان، تینا تقوی رتبه اول در بخش قطعه ادبی کودک و محمد یاراحمدی رتبه دوم در زمینه قطعه ادبی کودک را برای لرستان به ارمغان آورند.