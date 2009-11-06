28 میلیارد ریال به اجرای طرح خودکفایی کمیته امداد گیلان اختصاص یافت

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان اعتبارمی توان 282 طرح خود کفایی را اجرا و زمینه اجرا اشتغال 282 مددجو و فرزندان تحت حمایت آنان را فراهم کرد.

وی اظهارداشت: در نیمه نخست امسال 20 میلیارد ریال برای اشتغال و اجرای طرحهای خودکفایی در بخشهای کشاورزی، دامپروری، خدماتی، صنفی و صنعتی به 366 نفر از مددجویان این نهاد پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد در ادامه از اتمام رسیدگی به 94 هزارو600 فقره از نامه قشرهای مختلف مردمی به رئیس جمهور خبر داد و افزود: از آغاز بررسی و رسیدگی به این نامه ها تا کنون 79 میلیارد ریال مساعدت مالی درقالب کمک هزینه تحصیلی،جهیزیه، مسکن، درمان و مستمری از اعتبارات ریاست جمهوری ومنابع داخلی کمیته امداد به صاحبان این نامه ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در دور اول سفر رئیس جمهور به گیلان نیز 190 میلیارد ریال مساعدت مالی به صاحبان 160 هزار فقره نامه پرداخت شده است، گفت: نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله با بیان مشکلات اشتغال و ازدواج بیشترین تعداد نامه را به رئیس جمهور نوشته اند.

علیمحمدی همچنین یاد آور شد: کمیته امداد رتبه نخست استانی جشنواره شهید رجایی را دررسیدگی به نامه های ریاست جمهوری به خود اختصاص داده است.