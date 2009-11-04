به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌‌الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمان 13 آبان در حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) طی سخنانی ضمن گرامیداشت یوم‌الله 13 آبان اظهار داشت: آمریکا بر خلاف عرف معمول، سفارتخانه خود در کشور را تبدیل به مرکز توطئه علیه ملت ایران کرده بود و در این راه آنقدر پیشرفت کرده بود که گمان نمی‌برد مردم علیه لانه جاسوسی قیام کنند.



وی افزود: اما ملت غیور ایران با تبعیت از امام راحل و تسخیر لانه جاسوسی مشت محکمی بر دهان آمریکا زدند که هیچ وقت آمریکا آن را از یاد نخواهد برد.



وی با اشاره به خوی استکباری و جنایتکارانه آمریکا خاطر نشان کرد: آمریکا در هر کشوری که وارد شده صرفاً به منافع خودش توجه کرده و جز تحقیر و دخالت در امور سیاسی و داخلی کشور‌ها چیز دیگری عاید آنها نکرده است.



استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: ایالات متحده بعد از پیروزی انقلاب نیز دست از توطئه علیه ملت ایران برنداشت و تمام توان خود را برای مقابله با ایران به کار گرفت.



وی یادآور شد: ملت ایران با تبعیت از ولایت فقیه در برابر آمریکا محکم ایستاده است و هیچ وقت زیر بار زور این کشور و دیگر ابرقدرت‌ها نخواهد رفت.



امام جمعه قم تأکید کرد: آمریکا با فعالیت‌های جنایتکارانه، خوی استکباری و تجاوز آشکار به حقوق مسلمانان باید منتظر سیلی سخت و کوبنده امت اسلام باشد.



حجت‌الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنانش هرگونه مذاکره و ارتباط با آمریکا را به نفع کشور ندانست و گفت: مذاکره با چنین کشور و دولتی مساوی است با گشودن باب تجاوز‌گری، طلبکاری و زورگویی آمریکا علیه ملت ایران.



وی اظهار داشت: آمریکا به هر کشوری که دست دوستی دراز کرد در دست دیگرش خنجری برای پیمان شکنی و خیانت پنهان بوده است.



امام جمعه قم با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص رابطه با‌آمریکا بیان داشت: با توجه به رفتار آمریکا هرگونه مذاکره با این کشور با مصالح و منافع ملی ما در تضاد است.



وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: ملت ایران با توکل به خدا و تبعیت از رهبری آگاه و فرزانه راه خود را به سوی پیشرفت و آبادانی ادامه می‌دهد.



هرگونه مذاکره با آمریکا با منافع ملی کشور در تضاد است



بر پایه این گزارش، شهروندان قم در روز 13 آبان و همزمان با سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی با برگزاری راهپیمایی با شکوه و سردادن شعار مرگ بر آمریکا، توطئه‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.



تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و حمل پلاکارد‌هایی بامضمون حمایت از مقام معظم رهبری، هرگونه مذاکره و رابطه با آمریکا را محکوم کرده و بر ضرورت هوشیاری مسئولان کشور تأکید کردند.



راهپیمایان قمی که از میدان روح‌الله به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) تظاهرات می‌کردند پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.