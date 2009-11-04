کیفیت اجرای طرحهای هادی روستایی در خراسان جنوبی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، گردهمایی یک روزه مدیرکل، معاونان و مدیران شعب بنیاد مسکن استان به منظور هماهنگی، وحدت رویه و تعامل بیشتر برگزار شد و در زمینه اجرای پروژه‌ های عمرانی در سطح روستاها و احداث مسکن شهری بحث و تبادل نظر شد.

تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ ها، تاکید بر افزایش کیفیت در اجرای طرحهای هادی روستایی، تسریع در تملک و واگذاری زمین مطابق برنامه تعیین شده، برنامه زمان بندی برای اعطای تسهیلات مسکن روستایی، تکمیل و رفع مشکلات اعطای تسهیلات به متقاضیان آسیب ‌دیده از سیل شهرستانهای درمیان و بیرجند، نظارت و کنترل هر چه بیشتر بر کار دفاتر فنی روستایی و جذب 50 درصد تسهیلات استانی مسکن مهر تا پایان ماه جاری در این نشست به تصویب رسید.

همچنین در نشستی در قاین مشکلات و مسائل مربوط به مسکن روستاهای شهرستان قاین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم ارائه شد.

بازنگری طرح هادی برخی از روستاهای شهرستان، واگذاری زمین در روستاهای شهرستان، تکمیل طرح هادی روستاهای نیمه ‌تمام، تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان، صدور سند مالکیت روستایی در روستاهای شهرستان، اعطای تسهیلات مسکن مهر در قالب متقاضیان انفرادی و تسریع در اعطای تسهیلات ساخت و ساز مسکن مقاوم روستایی از مصوبات این نشست بود.