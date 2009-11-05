پروژه فاضلاب بهداشتی رودسر از اعتبارات بانک توسعه اسلامی بهره مند می شود

مازیار غلامپور در گفتگو با خبرنگارمهر همچنین از تکمیل عملیات اتصال خط خروجی مخزن هوایی سه هزار و 450 متر مکعبی و بهره برداری از مخزن زمینی آب به حجم 315 هزار متر مکعبی شرق رودسر ( کلدره) خبرداد و افزود: برای این کار فونداسیون ایستگاه پمپاژ کلدره تخریب و دوباره بازسازی شده است.

وی ادامه داد: خط ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ غرب رودسر ( گیشاکجان) با تغییر تعداد و نوع الکتروپمپهای سانتریفیوژ تقویت شده به طوریکه افزایش چشمگیری در دبی خروجی این تأسیسات مشاهده شده است.

مدیر آب و فاضلاب رودسر در مورد پروژههای در حال اقدام این شهرستان، افزود: مقدمات حفر یک حلقه چاه عمیق در شهر رحیم آباد کامل و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه عملیات سه کیلومتر از 10 کیلومترطرح اصلاح خط انتقال 315