پروژه فاضلاب بهداشتی رودسر از اعتبارات بانک توسعه اسلامی بهره مند می شود

مازیار غلامپور در گفتگو با خبرنگارمهر همچنین از تکمیل عملیات اتصال خط خروجی مخزن هوایی سه هزار و 450 متر مکعبی و بهره برداری از مخزن زمینی آب به حجم 315 هزار متر مکعبی شرق رودسر ( کلدره) خبرداد و افزود: برای این کار فونداسیون ایستگاه پمپاژ کلدره تخریب و دوباره بازسازی شده است.
وی ادامه داد: خط ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ غرب رودسر ( گیشاکجان) با تغییر تعداد و نوع الکتروپمپهای سانتریفیوژ تقویت شده به طوریکه افزایش چشمگیری در دبی خروجی این تأسیسات مشاهده شده است.
مدیر آب و فاضلاب رودسر در مورد پروژههای در حال اقدام این شهرستان، افزود: مقدمات حفر یک حلقه چاه عمیق در شهر رحیم آباد کامل و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی همچنین با اعلام اینکه عملیات سه کیلومتر از 10 کیلومترطرح اصلاح خط انتقال 315mm شهر چابکسر همچنان ادامه دارد، اظهار امید واری کرد: با تخصیص اعتبارات مناسب این روند شتاب بیشتری یابد در حالیکه شرکت آب منطقه ای گیلان نیز 10 طرح مهم در این شهر در حال اجرا دارد که به عنوان بهره بردار آماده تحویل است و امیدواریم با اجرای این طرحها مشکلات آبرسانی شهرستان به طور کامل رفع شود.
غلامپور در خصوص اجرای طرح ملی فاضلاب بهداشتی در شهر رودسر، یاد آورشد: با گذشت هفت سال از آغاز عملیات اجرای پروژه تا کنون 18 میلیارد ریال هزینه شده است که با توجه به نیاز 280 میلیاردریالی اعتبارات و تخصص اندکی که تا کنون انجام شده است روند اتمام پروژههای خطوط اصلی و فرعی شبکه های فاضلاب و همچنین ساخت تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ با کندی مواجه شده است.
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