گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- سازمان تبلیغات اسلامی در سالروز یوم‌الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را طی بیانیه ای گرامی داشت. در این بیانیه آمده است: "سیزدهم آبان نقطه پیوند برگهای زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران است. دستگیری و تبعید سلسله جنبان نهضت اسلامی ملت ایران در پی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون از سوی رژیم طاغوت، به منزله آتشی بود که در خرمن حاکمیت اهریمنی افتاد و انقلاب اسلامی را در مسیر تازه‌ای افکند. همچنین در آغازین سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی همان پیر فرزانه بود که حرکت هوشمندانه دانشجویان مسلمان را در تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکای مستکبر، تایید فرموده و آن را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب بهمن 57 دانست."

- مرکز خدمات داده‌های اینترنتی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان سازمان تبلیغات اسلامی، امروز با میزبانی "پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای" (www.khamenei.ir) توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی رونمایی شد. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در این مراسم با اشاره به سیاستهای علمی سازمان در حوزه خدمات داده‌های اینترنتی بیان داشت: برای مقابله با دشمنان جهان اسلام، با توجه بر اینکه در عصر تولید به سر می‌بریم، بر ما واجب است برای رفع این شکاف دیجیتالی، به تولید محتوا اقدام کنیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: 13 آبان روز نمایش اتحاد و دشمن ستیزی ملت ایران است. حجت الاسلام مهدی ستوده افزود: 13 آبان، روز صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان و ستمدیدگان جهان، روز مبارزه با زیادخواهی و ناعدالتی‌ها و روز تجمع و حضور گسترده و پرشور مردم فهیم و قدرشناس ایران در مراسم راهپیمایی علیه استکبار است. وی خاطرنشان کرد: این روز به عنوان نمادی از ایثارگری و جانفشانی دانش‌آموزان و دانشجویان در راه آرمان الهی و ضد‌استبدادی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: یوم الله 13 آبان روز تجلی وحدت ملی در مبارزه با استکبار جهانی است. حجت اسلام علی اکبر حاج عزیزخانی افزود: سیزدهم آبان سالگرد سه رویداد مهم "تبعید امام خمینی به ترکیه درسال 1343"، "کشتار دانش‌آموزان در سال 1357 در دانشگاه تهران" و "تسخیر سفارت امریکا در سال 1358"در تاریخ ایران است که این سه رویداد متفاوت هر یک در شکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کردند.

- با حضور مدیران فرهنگی کشور، گردهمایی بررسی رویکرد‌های سازمان تبلیغات اسلامی برای اجرای راهبردهای سند فرا دستگاهی برگزار شد. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این گردهمایی ظهار داشت: ما نمی‌دانیم چگونه کالای فرهنگی خود را عرضه کنیم و در این زمینه ارتقای کیفیت بسیار مهم است. حجت الاسلام خاموشی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهیم و بسیار هم دشوار است، اقتصاد فرهنگ است.

- کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه کردستان از برگزاری مسابقه ترتیل در دبیرستان رستگاران این شهرستان خبر داد. زهرا کاوه با بیان این خبر افزود: این مسابقه به مناسبت فرا رسیدن یوم‌الله 13 آبان و روز دانش‌آموز با حضور بیش از 30 نفر از دانش آموزان این شهرستان در دبیرستان رستگاران برگزار شد. وی اظهارداشت: داوری این دوره از مسابقات را محمد میرزا صادقی و رامین ابراهیمی بر عهده داشتند.

- مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری اولین دوره آموزش طرح تربیت خطیب عمومی در این استان خبر داد. محمد حسن مقدم نیا ارتقای سطح دانش خطبا و بهره گیری از روشهای نوین خطابه را از مهمترین اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد. وی اظهار داشت: خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی و متون دینی، سیر حرکت تشیع در تاریخ اسلام، حدیث شناسی و فقه الحدیث، آسیب‌شناسی و روانشناسی تبلیغ، مقتل شناسی و مقتل‌خوانی از جمله موضوعات آموزشی این طرح است.

- جلسه وعاظ در غرب تهران و با حضور کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمال غرب برگزار شد. در این جلسه پرویز سروری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به طرح هدفمند کردن یارانه ها و محاسن و معایب آن اشاره و تاکید کرد: روحانیون ومبلغان باید با اطلاع رسانی صحیح در خصوص این طرح به مردم، موجبات رفع دغدغه های آنها را فراهم آورند.