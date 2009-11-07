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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۸:۴۲

اردلان "روشن، خاموش، روشن" را صداگذاری می‌کند

اردلان "روشن، خاموش، روشن" را صداگذاری می‌کند

بهمن اردلان صداگذاری فیلم سینمایی "روشن، خاموش، روشن" به کارگردانی حمید رضا چارکچیان را انجام می‌دهد.

علیرضا شجاع نوری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین اولیه این فیلم توسط امیر شهاب رضویان انجام شده است و صداگذاری به زودی آغاز می‌شود. گروه دنگ شو ساخت موسیقی این فیلم را انجام می‌دهند. این فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان که سال آینده برگزار می‌شود، آماده می‌کنیم.

وی که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "زیر آب" سپیده فارسی را برعهده دارد افزود: این فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد. مسعود رایگان، بیژن امکانیان، فریبا کامران، سروش صحت، بهنام تشکر، آیه کیانپور، عارف کرد و شبنم مقدمی بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه "زیرا آب" را محمد رضایی راد و فارسی بر اساس چند داستان کوتاه از بیژن نجدی نوشته‌اند و داستان آن درباره مردی به نام مرتضی است که از زندان آزاد می‌شود و پس از دیدن وضعیت زندگی خانواده‌اش راهی شمال می‌شود تا به کشف حقایق فراموش شده گذشته تاریک خود بپردازد.

درخلاصه داستان "روشن، خاموش، روشن"  آمده است: در یک شهربازی بی‌رونق، بچه‌ها با همفکری و ابتکار عمل سعی دارند تا رونق را به آنجا بازگردانند که در این میان چیزهای بسیار بزرگ‌تری را هم به دست می‌آورند.

عوامل تولید این فیلم نیز عبارتند از فیلمنامه‌نویسان: رضا چارکچیان، رضا نوری، فیلمبردار: بهزاد دورانی، صدابردار: بابک اردلان، طراح صحنه و لباس: محمد قره‌گزلو، چهره‌پرداز: پدرام زرگر، جلوه‌های ویژه: روزبه میربیگی، مدیر تولید: فرخ‌ روح‌افزا و بازیگران: فروغ قجابگلو و مقداد اسلامی.

کد مطلب 977107

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