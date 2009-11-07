علیرضا شجاع نوری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تدوین اولیه این فیلم توسط امیر شهاب رضویان انجام شده است و صداگذاری به زودی آغاز می‌شود. گروه دنگ شو ساخت موسیقی این فیلم را انجام می‌دهند. این فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان که سال آینده برگزار می‌شود، آماده می‌کنیم.

وی که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "زیر آب" سپیده فارسی را برعهده دارد افزود: این فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد. مسعود رایگان، بیژن امکانیان، فریبا کامران، سروش صحت، بهنام تشکر، آیه کیانپور، عارف کرد و شبنم مقدمی بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه "زیرا آب" را محمد رضایی راد و فارسی بر اساس چند داستان کوتاه از بیژن نجدی نوشته‌اند و داستان آن درباره مردی به نام مرتضی است که از زندان آزاد می‌شود و پس از دیدن وضعیت زندگی خانواده‌اش راهی شمال می‌شود تا به کشف حقایق فراموش شده گذشته تاریک خود بپردازد.

درخلاصه داستان "روشن، خاموش، روشن" آمده است: در یک شهربازی بی‌رونق، بچه‌ها با همفکری و ابتکار عمل سعی دارند تا رونق را به آنجا بازگردانند که در این میان چیزهای بسیار بزرگ‌تری را هم به دست می‌آورند.

عوامل تولید این فیلم نیز عبارتند از فیلمنامه‌نویسان: رضا چارکچیان، رضا نوری، فیلمبردار: بهزاد دورانی، صدابردار: بابک اردلان، طراح صحنه و لباس: محمد قره‌گزلو، چهره‌پرداز: پدرام زرگر، جلوه‌های ویژه: روزبه میربیگی، مدیر تولید: فرخ‌ روح‌افزا و بازیگران: فروغ قجابگلو و مقداد اسلامی.