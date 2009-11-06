برنامه استراتژی ماهیان خاویاری تدوین شد

محمد پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این برنامه 14 طرح عملیاتی و 10 فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی تدوین شده که در صورت حمایت همه دستگاههای دولتی ازجمله وزارتخانه های جهاد و نیرو در برنامه ای 12 ساله می توان استحصال خاویار را به 260 تن درسال رساند.

رئیس موسسه تحقیقات ماهیان خاویاری زمان پیش بینی اجرای برنامه استراتژی ماهیان خاویاری را سال 87 اعلام کرد و گفت: متاسفانه به دلیل حمایت نکردن دستگاههای دولتی این طرح تاکنون اجرا نشده و برای تحقق به عزم ملی و همت مردم مسئولان نیاز است.

وی همچنین از اجرای 22 طرح تحقیقاتی در موسسه تحقیقات ماهیان خاویاری خبر داد و افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند از نتایج این طرحها برای تولید و پرورش ماهیان خاویاری استفاده کنند.

پور کاظمی در ادامه خاویاری از نابودی نسل ماهیان خاویاری تا 10 سال آینده خبر داد و یاد آورشد: اگر صید غیر مجاز و بی رویه ماهیان خاویاری - قاچاق خاویار و ناهماهنگی پنج کشور حاشیه خزر به همین روال ادامه یابد استحصال خاویار و صید ماهیان خاویاری تا 10 سال آینده به صفر خواهد رسید.