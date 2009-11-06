افتتاح مرکز ASD در دانشگاه گیلان

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش در رشته های نرم افزارهای تخصصی دارای 100 استاندارد مدون است که آموزش حرفه هایMATLAB - MINITAB -MAPLE- PSPICE - HYSISE- ETABS - 3DMAX و ... بهمراه دوره کارآفرینی در شش دوره آموزشی در مجموع با ظرفیت 150 نفر در مرکز ASD دانشگاه گیلان اجرا خواهد شد.
وی همچنین با یاد آوری اهمیت بحث اشتغال و تولید در کشور به رقم یک میلیون و 200 هزار نفری فارغ التصیلان کشور در برابر 650 هزار فرصت شغلی در سال اشاره و اظهارداشت: همه سازمانهای جهانی که امروزه بهره وری و تعالی انسانها را در برنامه های خود دارند در بحث اشتغال به توسعه نیروی انسانی از طریق آموزش و ارتقای روز افزون مهارت توجه دارند.
این مسئول افزود: در کشور نیز یکی از راههای برقرای تناسب میان ظرفیت بازار کار و نیروی انسانی افزایش مهارت و جهت گیری به سمت تربیت نیروی نوآور و توسعه محور در کنار آموزش و پژوهش است که موجب تغییرات مثبت در افراد، سازمانها و جامعه خواهد شد.
شمشادی ادامه داد: با تغییر رویکرد سازمان فنی و حرفه ای در سالهای اخیر مبنی بر عبوراز آموزشهای پایه و ورود به حوزه مهارتهای حرفه ای و تعیین استراتژی تقاضا محور و همچنین شکل گیری معاونت مهارتهای پیشرفته در سازمان، آموزش در حوزه مدیریت در رأس امور آموزشی قرار گرفت که یکی از راهکارهای اجرایی کردن این سیاستها برگزاری دورههای کارآفرینی است.
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