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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۰۰

در پي افزايش تهديدات القاعده عليه كشورهاي حاضر در عراق:

وزير امور خارجه استراليا: تسليم خواست تروريستها نخواهيم شد

" الكساندر داونر" وزير امور خارجه استراليا ضمن تاكيد بر جدي قلمداد كردن تهديدات گروه هاي تروريستي وابسته به القاعده اعلام كرد كه مقامات استراليا تسليم خواست تروريستها نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " الكساندر داونر" وزير امور خارجه استراليا امروز اعلام كرد: " اگرچه تهديدات صورت گرفته توسط گروهي ناشناخته براي دولت انجام شده است، اما بهرحال اينها تهديداتي هستند كه بايد جدي قلمداد شوند. وظيفه ما در حال حاضر جدي گرفتن تهديدات و تسليم نشدن در برابرخواست تروريستها است."

وي در ادامه تاكيد كرد كه مقامات استراليا هيچ برنامه اي براي خروج نيروهاي خود از عراق ندارند و به هيچ عنوان تسليم خواست تروريستها نخواهند شد.

گفتني است كه روز گذشته گروهي وابسته به " اسامه بن لادن" سركرده شبكه تروريستي القاعده در وب سايت متعلق به القاعده، مقامات ايتاليا و استراليا را تهديد كردند كه در صورت خارج نكردن نيروهاي خود از عراق حملات تروريستي را عليه منافع اين كشورها انجام خواهند داد.

در عين حال مي توان گفت تهديدات گروههاي تروريستي تا حدي جدي بوده كه بسياري از همپيمانان آمريكا در عراق حاضر به تداوم همكاري نشده وبراي نجات جان اتباع خود نيروهاي نظاميشان را از عراق بيرون كشيدند. 

کد مطلب 97711

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