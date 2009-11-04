اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، تیم ووشو جوانان استان کردستان موفق شد عنوان دوم رقابتهای قهرمانی کشور در دو بخش تالو و سانشو را به خود اختصاص دهد.

در این دوره از رقابتها که به مدت سه روز و با حضور 400 ورزشکار از 28 استان کشور در تبریز برگزار شد، ووشوکاران کردستان با کسب پنج مدال طلا، چهار نقره و یک برنز مقام دوم تیمی را به خود اختصاص دهد.

درخشش کونگ فوکاران کردستانی در رقابتهای کشوری

ورزشکاران استان کردستان در رقابتهای قهرمانی کونگ فو کشور که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و به مدت سه روز در تهران برگزار شد، عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در این رقابتها و در بخش نونهالان، حمید داستانی از کردستان به مقام اول رسید و در بخش نوجوانان نیز محمد بهاری اول شد و جمشید داستانی به مقام دوم دست یافت.

در بخش جوانان نیز ورزشکاران کردستان در اوزان مختلف چهار عنوان به دست آوردند که فواد داستانی به عنوان اول رسید و عبدالله وطنی مقام دوم را کسب کرد.

پیمان خضرانیان، مهدی بابایی و سیوان رحیمی نیز موفق به کسب سه عنوان دومی در اوزان مختلف رده سنی بزرگسالان شدند.

کسب مقام دوم رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان کشور

ورزشکاران جوان کردستان عنوان دوم رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان کشور و انتخابی سومین المپیاد ورزشی ایرانیان را به خود اختصاص دادند.

در این رقابتها که با شرکت هشت تیم برگزار شد، تیم جوانان کردستان به عنوان دوم دست یافت و مجوز ورود به بخش نهایی سومین المپیاد ورزشی ایرانیان را کسب کرد.