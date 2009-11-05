ساماندهی متکدیان مشهد در بلا تکلیفی به سر می برد

امیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شهرداری مشهد با عنوان اینکه تنها جمع آوری متکدیان بر عهده این ارگان است و ساماندهی و نگهداری این افراد در حیطه وظایف فرماندار است مسئولیت را به فرمانداری واگذار می کند حال آنکه فرمانداری نظری عکس نظر شهرداری مشهد دارد.

وی با اشاره به کار مشترک بهزیستی و شهرداری مشهد در راستای ساماندهی متکدیان گفت: بهزیستی و شهرداری اقداماتی در قالب گل فروشی و روزنامه فروشی در برخی از چهار راههای مشهد علاوه بر ایجاد درآمد باعث سامان دهی این افراد شده اما تاکنون هنوز به شکل جدی متکدیان در مشهد سامان دهی نشده است.

مرتضوی با اشاره به معضل تکدی گری در کلانشهرها افزود: تکدی گری در مشهد که یک کلان شهر مذهبی است و سالانه جمع کثیری از زائرین از سراسر کشور و حتی دنیا به این شهر سفر می کنند که علاوه بر نازیبایی چهره شهری موجب به بازی گرفتن احساسات زائرین می شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور اجتماعی پیشگیری از جرم با بیان اینکه تکدی گری در حال حاضر به صورت یک شغل برای برخی از افراد تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: اجیر کردن عده ای و به بازی گرفتن احساسات و عواطف مردم سعی در تصاحب پول و ثروت اندوزی دارند.