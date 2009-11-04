کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود جدی تهرانی - رئیس پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال این پژوهشگاه با اعلام این خبر افزود: این کارگاه با هدف آشناسازی متخصصان با تکنیک های تولید و تخلیص آنتی بادی منوکلونال به همراه امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی در روزهای 16 تا 20 آبان ماه برگزار می شود.

جدی تهرانی در مورد نحوه اجرای این کارگاه گفت: در این برنامه ابتدا متخصصان از مباحث و مطالب نوین علم ایمونولوژی بهره مند می شوند و سپس در مورد سیستم ایمنی و چگونگی ایمن سازی بحث خواهد شد.

رئیس پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا یادآور شد: در این کارگاه مباحث تئوری تولید آنتی بادی منوکلونال بیان می شود.

وی در خصوص بخش عملی کارگاه آنتی بادی منوکلونال، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان با اصول کار در آزمایشگاه کشت سلولی و چگونگی کار با سلول، فریز و دفریز سلول، انجام فیوژن بین سلول های B طحال و سلول سرطانی موش Balb/C، همچنین چگونگی انجام غربالگری و آزمون الایزا و کلونینگ به روش Limiting dilution، تعیین ایزوتایپ و تعیین افینیتی به صورت عملی آشنا خواهند شد.