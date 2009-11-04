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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

از سوی پژوهشگاه ابن سینا؛

کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال برگزار می شود

کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال برگزار می شود

کارگاه آموزشی تولید آنتی بادی منوکلونال نیمه دوم آبان ماه از سوی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی "ابن سینا" برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود جدی تهرانی - رئیس پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال این پژوهشگاه با اعلام این خبر افزود: این کارگاه با هدف آشناسازی متخصصان با تکنیک های تولید و تخلیص آنتی بادی منوکلونال به همراه امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی در روزهای 16 تا 20 آبان ماه برگزار می شود.

جدی تهرانی در مورد نحوه اجرای این کارگاه گفت: در این برنامه ابتدا متخصصان از مباحث و مطالب نوین علم ایمونولوژی بهره مند می شوند و سپس در مورد سیستم ایمنی و چگونگی ایمن سازی بحث خواهد شد.

رئیس پژوهشکده آنتی بادی منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا یادآور شد: در این کارگاه مباحث تئوری تولید آنتی بادی منوکلونال بیان می شود.

وی در خصوص بخش عملی کارگاه  آنتی بادی منوکلونال، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان با اصول کار در آزمایشگاه کشت سلولی و چگونگی کار با سلول، فریز و دفریز سلول، انجام فیوژن بین سلول های B طحال و سلول سرطانی موش Balb/C، همچنین چگونگی انجام غربالگری و آزمون الایزا و کلونینگ به روش Limiting dilution، تعیین ایزوتایپ و تعیین افینیتی به صورت عملی آشنا خواهند شد.

کد مطلب 977113

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