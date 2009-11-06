برداشت 2387 میلیون متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی همدان

محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: میانگین نزولات جوی استان همدان 350 میلی متر است که میزان کسری مخزن دشت 250 میلیون متر مکعب در سال اعلام می شود.

وی افزود: تعداد 13 دشت منبع آب زیر زمینی در استان همدان وجود دارد که به دو دسته شامل؛ 10 دشت ممنوعه و یک دشت ممنوعه بحرانی واقع در شهرستان کبودراهنگ همچنین دو دشت آزاد تقسیم می شوند.

جعفری تصریح کرد: دشت واقع در کبودراهنگ به دلیل برداشت بی رویه آب و گل آلودگی همچنین ایجاد فروچاله ممنوعه، بحرانی اعلام شده و برداشت از آن بر خلاف قانون است.

وی با اشاره به اینکه منابع آبهای زیر زمینی شامل چاهها، قنوات، چشمه ها و سفره های آب زیر زمینی است اعلام کرد: سهم آبهای زیر زمینی از منابع آبی تجدید شونده سه هزار و 321 میلیون متر مکعب است لذا میزان پتانسیل منابع آب تجدید شونده نیز همین میزان است.

جعفری با بیان این مطلب که کل منابع آب استان همدان سه هزار و 321 و شش دهم میلیون متر مکعب است، اضافه کرد: حجم کل برداشت آب از منابع آبهای زیر زمینی استان همدان به میزان دو هزار و 381 و شش دهم میلیون متر مکعب است.

وی خاطر نشان کرد: 12 هزار و 132 حلقه چاه در سراسر استان همدان وجود دارد که حجم برداشت آب از این چاه ها یک هزار و 924 میلیون متر مکعب بوده است.

جعفری گفت: یک هزار و 747 چشمه نیز در همدان فعال است که حجم تخلیه از این میزان 273 میلیون متر مکعب بوده است ضمن اینکه 956 رشته قنات با حجم برداشت 184 میلیون متر مکعب در استان همدان فعال است.