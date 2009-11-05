ارسال 80 اثر داستانی به دومین مسابقه داستان کوتاه قصص

شوکت منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 40 نفر با میانگین دو اثر و در مجموع نزدیک به 80 اثر داستانی به دبیرخانه دومین مسابقه سراسری داستان کوتاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: این آثار از استانهای مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرج، تهران، هرمزگان، اصفهان، یزد و گیلان به این دبیرخانه ارسال شده است.

منصوری با اعلام اینکه علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 30 آبان سال جاری به دبیر خانه ارسال کنند، یاد آورشد: از آنجاییکه میزبان و برگزار کننده این مسابقه، حوزه هنری گیلان است برای نویسندگانی که از گیلان در این مسابقه شرکت می کنند به 10 نفر که دارای آثار برتر و قابل توجه باشند طی مراسمی و در یکی از نشستهای هفتگی کانون داستان هدایای ارزشمندی تقدیم خواهد شد.

مراسم ویژه این مسابقه سراسری داستان کوتاه بر اساس قصه های قرآن کریم "قصص" دی ماه سال جاری در حوزه هنری گیلان و با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.