دلیل ایجاد صفهای طولانی جایگاههای CNG در کردستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله فعله گری درباره ایجاد صفهای کیلومتری ایجاد شده پیش روی جایگاههای عرضه CNG در استان کردستان، با تاکید بر اینکه برای تامین گاز جایگاههای CNG هیچ مشکلی نداریم، اظهار داشت: ایجاد صف طولانی خودروها در مقابل جایگاههای CNG شهر سنندج در روزهای اخیر را ناشی از مشکلات فنی دستگاههای جایگاههای CNG بوده است.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه برخی از مردم ایجاد این صفهای طولانی را باتوجه به آغاز فصل سرما مربوط به کمبود گاز طبیعی می دانند، تصریح کرد: بار ترافیکی روزهای اخیر جایگاههای CNG در سطح سنندج مربوط به از کار افتادن دستگاهها و انجام تعمیرات دستگاههای داخلی این جایگاهها است.

به گفته وی شرکت گاز استان کردستان در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین گاز این جایگاهها ندارد و به موقع گاز مورد نیاز جایگاه ها را تامین و در اختیار آن ها قرار می دهد.

فعله گری با اشاره به اینکه رفع مشکلات فنی دستگاههای موجود در جایگاه های CNG در خارج از استان کردستان انجام می شود، بیان کرد: کارهای تعمیراتی و مشکلات فنی این دستگاه ها توسط کارشناسان اعزامی از تهران انجام می شود و این مساله موجب ایجاد بار ترافیکی و صف های طولانی در جایگاههای CNG شده است.

وی به شهروندان اطمینان داد که شرکت گاز برای تامین گاز این جایگاهها با هیچ مشکلی مواجه نیست و گاز طبیعی به اندازه کافی برای تزریق به جایگاه های CNG وجود دارد.

این مقام مسئول همچنین به فعالیت 21 جایگاه CNG در استان کردستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد جایگاه 6 جایگاه در سطح سنندج و مابقی در سایر شهرستانها فعال است.