300 هکتار از زمینهای دیم شهرستان گچساران آبی می شوند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در صورت تخصیص دو هزار میلیون ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه، حدود 100 کشاورز این منطقه به صورت مکانیزه 300 هکتار مزارع خود را آبیاری خواهند کرد که این می تواند تحول مهمی درکشاورزی استان باشد .

وی بیان کرد: طرح پمپاژ "دژ سلیمان" در جنوب غربی گچساران و 25 کیلومتری این شهر قرار دارد و علاوه بر فراهم کردن امکان اشتغال جوانان مقدار زیادی از نیازهای غذایی استان را نیز تامین خواهد کرد .

حبیبی اظهار داشت: با رایزنی های صورت گرفته تاکنون 5.1 میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با خشکسالی به این طرح تخصیص داده شده است که در صورت تامین اعتبار لازم، تا پایان سال 88 به بهره برداری می رسد .

وی یادآور شد: ظرفیت بخش کشاورزی مناطق مختلف این استان مطلوب می باشد و توجه به این بخش و استفاده کامل از ظرفیت های آن موجب توسعه اقتصادی استان می شود.