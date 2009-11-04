به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فصلنامه ذهن یک فصلنامه تخصصی در باب مباحث معرفت شناسی و دانش های وابسته است.

حجت‌الاسلام علیرضا قائمی نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از انتشار چند شماره جدید از فصلنامه ذهن خبر داد و گفت: فصنامه ذهن به مباحث معرفت شناسی و دانشهای وابسته می‌پردازد و تاکنون بیش از سی شماره آن از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

حجت‌الاسلام قائمی نیا در ادامه تغییرات ایجاد شده در فصلنامه ذهن را سبب وقفه یک ساله در انتشار آن دانست و با بیان این‌که تغییر و تحول لازم در فصلنامه انجام شده و دیگر مشکلی در انتشار شماره های جدید آن نیست، گفت: اکنون چند شماره از فصلنامه آماده است که به‌سرعت منتشر خواهد شد.