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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

"ذهن" مجدداً منتشر می‌شود

حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا از انتشار مجدد فصلنامه "ذهن" در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فصلنامه ذهن یک فصلنامه تخصصی در باب مباحث معرفت شناسی و دانش های وابسته است.

 حجت‌الاسلام علیرضا قائمی نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از انتشار چند شماره جدید از فصلنامه ذهن خبر داد و گفت: فصنامه ذهن به مباحث معرفت شناسی و دانشهای وابسته می‌پردازد و تاکنون بیش از سی شماره آن از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

حجت‌الاسلام قائمی نیا در ادامه تغییرات ایجاد شده در فصلنامه ذهن را سبب وقفه یک ساله در انتشار آن دانست و با بیان این‌که تغییر و تحول لازم در فصلنامه انجام شده و دیگر مشکلی در انتشار شماره های جدید آن نیست، گفت: اکنون چند شماره از فصلنامه آماده است که به‌سرعت منتشر خواهد شد.

کد مطلب 977139

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