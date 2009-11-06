تخصیص هفت میلیارد ریال اعتبار خشکسالی روستاهای گچساران

داود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با اختصاص این میزان اعتبار، مشکل آب برخی از روستاهای فاقد آب این شهرستان در دو بخش باشت و مرکزی مرتفع خواهد شد .

وی آبرسانی به روستاهای "بوستان"، "شاه بهرام" ، "چاه تلخ"، "دمیه" و "بهره عنا" در بخش باشت و آبرسانی به روستاهای "مارین"، "دیل"، "انبارگاه"، "آبتوت"، "شامبراکان" و انجیر سیاه در بخش مرکزی را از مهمترین پروژه های آبرسانی روستایی گچساران عنوان کرد که از محل اعتبارات خشکسالی اجرا خواهند شد .

ایوبی بیان کرد: حدود یک میلیارد ریال اعتبار نیز جهت آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب این شهرستان اختصاص داده شده است که از طریق تانکر به این روستاها آبرسانی خواهد شد.

وی با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر در این شهرستان و مشکل کم آبی در روستاها، بر لزوم برنامه ریزی و همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی برای مقابله با پدیده خشکسالی تأکید کرد.