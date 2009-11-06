  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

تخصیص هفت میلیارد ریال اعتبار خشکسالی روستاهای گچساران

تخصیص هفت میلیارد ریال اعتبار خشکسالی روستاهای گچساران

یاسوج - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی گچساران گفت: هفت میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به بخش آب روستایی این شهرستان اختصاص داده شد.

داود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با اختصاص این میزان اعتبار، مشکل آب برخی از روستاهای فاقد آب این شهرستان در دو بخش باشت و مرکزی مرتفع خواهد شد.

وی آبرسانی به روستاهای "بوستان"، "شاه بهرام" ، "چاه تلخ"، "دمیه" و "بهره عنا" در بخش باشت و آبرسانی به روستاهای "مارین"، "دیل"، "انبارگاه"، "آبتوت"، "شامبراکان" و انجیر سیاه در بخش مرکزی را از مهمترین پروژه های آبرسانی روستایی گچساران عنوان کرد که از محل اعتبارات خشکسالی اجرا خواهند شد.

ایوبی بیان کرد: حدود یک میلیارد ریال اعتبار نیز جهت آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب این شهرستان اختصاص داده شده است که از طریق تانکر به این روستاها آبرسانی خواهد شد.

وی با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر در این شهرستان و مشکل کم آبی در روستاها، بر لزوم برنامه ریزی و همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی برای مقابله با پدیده خشکسالی تأکید کرد.

کد مطلب 977143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها