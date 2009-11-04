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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

گزارش مهر از بازار سکه و طلا /

رکوردشکنی بی سابقه قیمت جهانی طلا/ سکه تمام 256 هزار تومان شد

رکوردشکنی بی سابقه قیمت جهانی طلا/ سکه تمام 256 هزار تومان شد

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام افزایش قیمت هر اونس طلا به یکهزار و 93 دلار در بازار جهانی، از افزایش 4 هزار تومانی قیمت انواع سکه در بازار داخلی در روز جاری خبر داد.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر خرید 200 تن طلا توسط بانک مرکزی هندوستان از صندوق بین المللی پول را باعث افزایش قیمت هر اونس طلای جهانی اعلام و بالارفتن مصرف و تقاضا را دلیل خرید این میزان طلا توسط بانک مرکزی هندوستان عنوان کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر احتمال این نوع خرید توسط برخی بانکهای مرکزی را موجب تشدید افزایش قیمت طلای جهانی عنوان و خاطرنشان کرد: افزایش تقاضا برای خرید طلا در بازارهای جهانی باعث افزایش قیمت طلا و نفت شده است.

وی قیمت هر اونس طلای جهانی را یکهزارو 93 دلار عنوان کرد و گفت: امروز قیمت هر قطعه از انواع سکه در بازار با 4 هزار تومان افزایش مواجه شده است.

کشتی آرای با اشاره به افزایش 4 هزار تومانی قیمت انواع سکه در بازار امروز ، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم را 256 هزارو 500 تومان، سکه طرح جدید را 256 هزار تومان، نیم سکه را 131 هزار تومان و ربع سکه را نیز 67 هزار تومان اعلام و بیان کرد: قیمت هرگرم طلای زرد 18 عیار نیز در بازار 25 هزارو 500 تومان است.

وی احتمال خرید طلا از صندوق بین المللی پول توسط بانک مرکزی ایران را رد کرد و گفت: دلیلی برای خرید طلا توسط بانک مرکزی ایران وجود ندارد.

فعالان بازار طلا افزایش بهای هر اونس طلا به یکهزار و 93 دلار در بازار جهانی را رکوردی جدید و بی سابقه ای ارزیابی می کنند.

کد مطلب 977146

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