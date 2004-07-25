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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۵۰

با حضور اهل قلم

كتاب مشروطه ايراني در فرهنگسراي انقلاب نقد مي شود

خبرگزاري " مهر" - گروه فرهنگ و ادب : فرهنگسراي انقلاب اقدام به برگزاري برنامه نقد كتاب به صورت ماهانه كرده است .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب ، همزمان با آغاز فصل تابستان و تعطيلي مدارس و مؤسسات آموزش عالي و در راستاي انجام فعاليت هاي هويتي انقلاب كه در اين فرهنگسرا برگزار مي شود ، برنامه نقد كتاب انقلاب را خواهد شد .
بنا بر همين گزارش جلسات نقد كتاب به صورت ماهانه برگزار مي شود كه اين ماه كتاب " مشوطه ايراني " نوشته ماشاءالله آجوداني نقد و بررسي مي شود .
گفتني است اين برنامه روز شنبه 5 مرداد ماه از ساعت 17 تا 19 در محل سالن فجر فرهنگسراي انقلاب و با حضور جمعي از استاتيد دانشگاه برگزار خواهد شد .
فرهنگسراي انقلاب در بزرگراه نواب ، خيابان كميل قرار دارد .

 

کد مطلب 97715

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