كتاب مشروطه ايراني در فرهنگسراي انقلاب نقد مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب ، همزمان با آغاز فصل تابستان و تعطيلي مدارس و مؤسسات آموزش عالي و در راستاي انجام فعاليت هاي هويتي انقلاب كه در اين فرهنگسرا برگزار مي شود ، برنامه نقد كتاب انقلاب را خواهد شد .

بنا بر همين گزارش جلسات نقد كتاب به صورت ماهانه برگزار مي شود كه اين ماه كتاب " مشوطه ايراني " نوشته ماشاءالله آجوداني نقد و بررسي مي شود .

گفتني است اين برنامه روز شنبه 5 مرداد ماه از ساعت 17 تا 19 در محل سالن فجر فرهنگسراي انقلاب و با حضور جمعي از استاتيد دانشگاه برگزار خواهد شد .

فرهنگسراي انقلاب در بزرگراه نواب ، خيابان كميل قرار دارد .