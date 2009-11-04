راهپیمایی 13 آبان در زنجان با شکوه هرچه تمام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرماندار زنجان پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی راهپیمایی 13 آبان در زنجان انقلاب اسلامی ایران را فرایندی عظیم و تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: در طول 30 سال عمر نظام اسلامی ایران مقطعی از تاریخ نبوده که استکبار در فرایند روبه رشد انقلاب اسلامی مانع ایجاد نکند.

آراض ضیایی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی ایران به رغم همه توطئه های و همجمه های استکبار روند روبه رشد خود را قوی تر از گذشته طی می کند، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم تبلور عزت و اقتدار ایران اسلامی است که توانسته خط عزت و توسعه را به ارمغان بیاورد.

وی تصریح کرد: تحقق خواسته های ملت ایران مرهون 30 سال ایثار و از جان گذشتگی آنان بوده و توانستند تاثیر شگرفی در روند نظام جهانی ایجاد کنند.

ضیایی با بیان اینکه در حال حاضر ایران اسلامی به برکت ایستادگی ملت ایران و رهبریهای داهیانه مقام معظم رهبری در اوج اقتدار و توانمندی در بخشهای مختلف قرار دارد، افزود: تحقق ایران اسلامی در مقطعی از تاریخ صورت گرفت که ایران در مسیر حرکت در مسیر خواسته های استکبار قرار داشت.

فرماندار زنجان، جمهوری اسلامی و مردم ایران را الگوی مبارزه با استثمار و استکبار جهانی خواند و اظهار داشت: دانش آموزان و دانشجویان، همگام با اقشار مختلف مردم ایران، همه ساله در روز ملی مبارزه با استکبار با حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، روحیه استکبارستیزی خود را به نمایش می گذارند.

ضیایی افزود: یوم الله 13 آبان تنها متعلق به دانش آموزان و دانشجویان نیست بلکه این روز به همه ملت آزادیخواه ایران تعلق دارد.

وی اهمیت این روز را از منظر حضرت امام خمینی (ره) یادآور شد و اظهار داشت: شیطنت و توطئه های سران آمریکا و همپیمانان آن کشور، ضرورت حضور گسترده آحاد مختلف جامعه در راهپیمایی ضداستکباری 13 آبان را مضاعف می کند.

فرماندار زنجان اقدام مهم دانشجویان پیرو خط امام خمینی (ره) در 13 آبان 58 را الگویی برای همه آزادیخواهان جهان جهت رهایی از سلطه استکبار ارزیابی کرد و افزود: اگر آن روز دانش آموزان پیام مرجع تقلید و امام خودشان را با گوش جان شنیدند، امروز نیز محکمتر و آگاهانه تر از دیروز پیام رهبرشان را به جان و دل شنیده و در مقابل جنگ نرم دشمن خواهند ایستاد و همه توطئه های آنان را نقش بر آب خواهند کرد.

ضیایی با تاکید بر اینکه دانش آموزان و دانشجویان در 13 آبان 58 با تبعیت از فرامین بنیانگذار نظام اسلامی کاری عظیم و تاثیرگذار صورت دادند، افزود: دانش آموزان و دانشجویان امروز نیز با تبعیت از فرامین رهبر عظیم الشان نظام اسلامی در مقابل توطئه های شوم استکبار و توطئه براندازی نرم ایستادگی خواهند کرد.