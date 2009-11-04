مردم از مسئولان توقع دارند مشکلات قم به سرعت حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران شهرداری قم کارکردن در شهر مقدس قم را بسیار با اهمیت و حساس عنوان کرد و گفت: پروژه های شهری نباید در عرض همدیگر بلکه باید با اولویت بندی به اجرا درآید.



این مرجع تقلید با بیان اینکه شهر قم از سه جهت مورد توجه است، تصریح کرد: وجود بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران باعث گردیده که شهر قم سالانه پذیرای زائران زیادی از اقصی نقاط جهان باشد و باید مسئولین توجه خاصی به قم داشته باشند. ضمن اینکه حوزه علمیه قم از یک ویژگی و جایگاه با اهمیتی برخوردار است.



وی ادامه داد: مسئولان باید قدر و منزلت مردم ایران را بدانند و مردم را کمک و یاری نماییم تا مشکلات آنها مرتفع شود و مردم قم از مسئولان توقع دارند که مشکلات قم به سرعت حل شود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه ضمن گرامیداشت روز سیزدهم آبان ماه افزود: در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 13 آبان سال‌های 42 و 58 از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است که زمینه ساز و گسترش دهنده انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) گردید.



وی ادامه داد: حضرت امام خمینی (ره) در دهم آبان 58 پیام بسیار مهمی را به فرهیختگان، دانش آموزان، دانشگاهیان و حوزویان صادر کرد که متعاقب آن در 13 آبان سال 58 جمعی از دانشجویان پیرو خط امام (ره) لانه جاسوسی آمریکا در ایران را تسخیر کردند که باعث شد استراتژی آمریکا در کل جهان شکسته شود و به جهانیان اعلام کردیم که امریکا دشمن تمام مردم آزادی خواه بوده و هیچ کاری نمی تواند بکند.



این مرجع تقلید افزود : مردم ما هیچگاه از نظام جمهوری اسلامی متزلزل و دلسرد نشده و نخواهند شد و ترفندهای آمریکا و دشمنان اسلام کار به جایی نخواهد برد.



قم به شهر نمومنه تبدیل می‌شود



در این دیدار رئیس شورای اسلامی شهر ضمن ارائه گزارشی از طرحهای عمرانی شهر قم گفت: الحمدالله مسئولان امور شهری عزم خود را جزم کرده تا در آینده ای نزدیک شهر قم تبدیل به یک شهر نمونه شود و در همین راستا فروش اوراق مشارکت پروژه عظیم حرم جمکران به ارزش 400 میلیارد تومان به اتمام رسیده است و به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.



حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر افزود: در جهت رفع مشکلات ترافیکی استان به زودی کلنگ احداث قطار شهری قم از خیابان امامزاده ابراهیم تا جمکران به زمین زده خواهد شد که این پروژه نیز پس از حدود 10 سال و در صورت به بهره برداری رسیدن بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر مرتفع خواهد شد.



وی ادامه داد: در صورت بهره برداری از تونل بزرگ عمار یاسر به طول 700 متر و تقاطع غیر همسطح شهید امینی بیات و مهندس منزوی در آینده ای نزدیک باعث خواهد شد که معضل ترافیکی مناطق شهر قم رفع شود.



آتش‌زر در پایان خبر از احداث پل جمهوری با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال در آینده‌ای نزدیک داد و تصریح کرد : سه پل آیت الله کاشانی، قم ‌نو و میثم که عملیات اجرایی آن آغاز شده است باعث تسهیل در رفت و آمد شهروندان مناطق 2 و 3 شهرداری خواهد شد.