دموکراتها پایگاه های خود را در ویرجینا و نیوجرسی از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "باراک اوباما" شب گذشته زمانی که پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات فرمانداری نیوجرسی و ویرجینیا تائید شد با یک شکست دو جانبه مواجه گشت.

این اولین شکست اوباما و دموکرات ها در انتخابات آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری 2008 محسوب می شود.

علاوه بر آن در انتخابات نیویورک نیز این جمهوریخواهان هستند که بر دموکرات ها پیروز شده اند.

نیوجرسی که از دیرباز پایگاهی برای دموکرات ها محسوب می شد در انتخابات روز گذشته به دست جمهوریخواهان افتاد و از این پس "کریس کریستی" فرماندار این ایالت خواهد بود.

در ویرجینیا نیز "مک دانل" از حزب جمهوریخواه بر "کرک دیدز" از حزب دموکرات غلیه کرد.

در نیویورک نیز که انتخابات برای برگزیدن نماینده آن در مجلس نمایندگان برگزار شد این جمهوریخواهان بودند که به پیروزی رسیدند.

با این حساب و با توجه به مقرارت ویژه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موفقیت جمهوریخواهان در رسیدن به این سه کرسی، انتخاب دوباره اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا را پس از به پایان رسیدن دوره اول با چالش جدی مواجه می کند.