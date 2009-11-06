بار دیگر "سفر به قبله"

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب گزارش سفر هدایت الله بهبودی و چند تن از دوستانش به کعبه در سال 1370 است که با زبانی شیوا بیان شده است.

بهبودی در ابتدا، ناباوری خود را از تشرف به این سفر شرح می دهد و گزارش روزانه سفر خود را جز به جز نقل می کند.

نویسنده در این کتاب دو نوع نگاه سیاسی و معنوی به مراسم حج دارد. نگاه سیاسی اشاره به برخورد صعودی ها با ایرانی ها و سیاستهای آنها در کمرنگ جلوه دادن جنبه های مذهبی و در عوض رونق دادن بازاریابی محصولات اروپایی و امریکایی و چینی و... دارد.

نگاه مذهبی به توصیف لحظه‌های ناب عرفانی، رنگ باختن تعلقات دنیوی و برابری انسانها اعم از فقیر و غنی و رئیس و مرئوس و زن ومرد، وعده ها و شروط با خدا، توصیف جز به جز لحظات احرام، برائت از شیطان و وسوسه هایش دارد که انسان را مشتاق سفر به آن دیار می کند.

چاپ سوم "سفر به قبله" در 61 صفحه و با قیمت 1500 تومان منتشر شده است.

