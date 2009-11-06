905 میلیون تومان صرف احداث راه دسترسی به سد آبسرده شد

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: راه دسترسی به سد آبسرده بروجرد به طول 2.5 کیلو متر 85 درصد پیشرفت کاری داشته است.

وی اعتبار ساخت سد آبسرده شهرستان بروجرد را 35 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت با تکمیل راه دسترسی سد آبسرده عملیات اجرایی این سد آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه استان لرستان ساخت سد آبسرده را در رونق اقتصادی منطقه موثر دانست و یادآور شد: با بهره برداری از این سد 8500 هکتار از اراضی منطقه آبی خواهند شد و کشاورزی منطقه رونق بیشتری خواهد گرفت.

حقی آبی خاطر نشان کرد: راه دسترسی سد مخزنی آبسرده در جنوب شهر بروجرد و در مجاورت جاده جدید الاحداث بروجرد - چغلوندی در حال اجرا است.

بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران در شرکت آب منطقه ای لرستان مستقر شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران جهت ارزیابی مدل جایزه منابع انسانی ایران در شرکت آب منطقه ای لرستان مستقر شد.

حقی آبی اولویت این ارزیابی را شناخت وضع موجود در شرکت آب منطقه ای، شناسایی و تعریف نقاط قوت و نواحی قابل بهبود و در صورت لزوم تعریف پروژه های بهبود جهت رشد توانمند سازی منابع انسانی شرکت دانست.

وی یادآور شد: اهدافی که در نهایت دنبال می شود اولویت بندی پروژ ه های بهبود، کسب امتیاز شرکت در حوزه توانمند سازی منابع انسانی و اجرای پروژه های مرتبط با بهبود بهره وری و توانمند سازی منابع انسانی است.