ترور یک سرهنگ عراقی/ زخمی شدن 20 نفر در 4 انفجار بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق از کشته شدن یک سرهنگ عراقی بر اثر انفجار بمب در منطقه ابوغریب واقع در غرب بغداد خبر دادند.

صبح امروز یک بمب در مقابل منزل "شلال الزوبیعی" جانشین فرمانده پلیس منطقه ابوغریب منفجر شد که در نتیجه آن این سرهنگ عراقی کشته شد.

خبر دیگر اینکه در چهار انفجار جداگانه 20 عراقی زخمی شدند.

در یکی از این انفجارها که در منطقه "محمودیه" واقع در 30 کیلومتری جنوب بغداد رخ داد 4 غیر نظامی زخمی شدند.

در انفجار دوم نیز در منطقه "الاعظمیه" در شمال بغداد پنج نفر از جمله دو سرباز عراقی در نزدیکی ایست بازرسی ارتش زخمی شدند.

در حادثه مشابه نیز در منطقه "الاسکان" در غرب بغداد هفت نفر زخمی شدند.

انفجار در منطقه "حی القاهره" در شمال بغداد نیز منجر به زخمی شدن چهار تن از جمله دو نیروی پلیس شد.