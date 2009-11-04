مذاکره با آمریکا در شرایط نامتعادل میسر نیست

پرویز سروری در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات روزگذشته مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "تا زمانیکه آمریکا از روحیه استکباری و تهدید دست برندارد ملت ایران فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه را نخواهد خورد" ،عنوان کرد: همانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند مذاکره با آمریکا در شرایط نامتعادل صورت نخواهد گرفت.

وی در ادامه با تاکید براینکه ماهیت انقلاب اسلامی مبتنی بر استکبارستیزی است، اظهار داشت: اگر این استکبار ستیزی که هجمه دشمنان هم بر این کانون است را از انقلاب بگیرند دیگرچیزی از انقلاب باقی نخواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به فرازی از سخنان امام راحل (ره) عنوان کرد: امام در فرازی از سخنان خود گفته بودند که اگر حتی مطالبات به حقی هم وجود داشته باشد که این مطالبات مبارزه با استکبار را تضعیف نماید نبایددر پی این مطالبات بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون برخی گروه ها بدنبال این هستند که شعارمرگ بر آمریکا را به شعار مرگ بر روسیه تبدیل کنند، گفت: این تغییر شعارها در راستای اراده و القای آمریکاست، زیرا آمریکا هم اکنون بدنبال ضربه زدن به مرکز مبارزه با استکبار جهانی یعنی جمهوری اسلامی ایران است.

*دولت پاکستان به وعده های خود عمل کند

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو درپاسخ به سئوالی درباره روند پیگیری نا آرامی ها در شرق کشور گفت : ما منتظر این هستیم که مقامات و مسئولان پاکستانی به وعده‌های خود مبنی بر تحویل عناصر گروهک تروریستی ریگی به کشورمان عمل کند و اگر دولت پاکستان به وعده های خود عمل نکند ما اقدامات بعدی خود را انجام خواهیم داد.

نیازمند طرح وحدت ملی نیستیم

وی در ادامه این گفتگو با اشاره به طرح هایی که برای میانجی گری و ایجاد وحدت ملی مطرح می شود، گفت: طرح وحدت ملی زمانی پیاده می شود که کشور با یک بحران وتنش مواجه شده باشد، بطوریکه همه ابزارها وامکانات موجود در ساختار قانونی جوابگوی حل آن نباشد درحالیکه من هم اکنون تنشی را در کشور نمی بینم که نیازمند وحدت ملی باشیم.

سروری افزود: وقتی عده ای برای مطالبه ای از فرآیند غیرقانونی در کشوراستفاده کنند و مشکلی بوجود آید در آنصورت نخواهیم توانست که برای حل آن مشکل از راهکارهای فراقانونی استفاده نماییم، زیرا این راهکار فراقانونی تبدیل به بدعت خواهد شد.

وی باتاکید براینکه وحدت ملی با شرایط موجود در کشورمان نتیجه بخش نخواهدبود، گفت: بعد از انتخابات کمیته ای برای حل وفصل مسئله انتخابات تشکیل شد اما چون اعضای این کمیته مورد وفاق دو طرف نبودند فعالیت آن مثمر ثمر نبود.

سروری ملت ایران را چند پاره ندانست وخاطرنشان کرد: این موضوع جزء ملزومات جامعه انسانی است که برخی مواقع مسئولان با نافرمانی های مدنی مواجه شوند.

وی در پایان اعلام کرد: گزارش کمیته ویژه بررسی حوادث بعد از انتخابات بعد از لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.