جشنواره نمایش عروسکی با حضور 200 هنرمند در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان علی گنج کریمی در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی در کرمان اظهار داشت: جشنواره نمایش عروسکی منطقه پنج کشور با حضور 200 هنرمند در قالب 17 گروه از استانهای یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان،‌اصفهان و کرمان به مدت سه روز در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی با اجرای نمایش دو قدم مانده به عشق با موضوع معراج حضرت رسول اکرم (ص) توسط هنرمندان رفسنجانی ، افتتاح شد.

گنج کریمی با بیان اینکه برای انتخاب آثار برتر محدودیت کمی وجود ندارد، عنوان کرد:‌ مجید قناد، خلج و دولت آبادی داوری آثار را برعهده دارند.

وی روند نمایش عروسکی در کرمان را از نظر کمی و کیفی رو به رشد ذکر کرد و گفت: در جشنواره نمایش عروسکی استان کرمان در سال گذشته 15 نمایش شرکت داشت در حالیکه امسال این رقم به 21 نمایش رسید.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: کار با کودک با ابزار نمایش پیچیدگی و ظرایف خاصی دارد که در این زمینه نیاز به همفکری و راهنمایی افراد فرهیخته و صاحب فکر است.

گنج کریمی نمایش عروسکی را ابزاری موثر و جذاب با رویکرد آموزشی و پرورشی دانست و اظهار داشت: با برگزاری جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی در کرمان مربیان و فعالان عرصه نمایش عروسکی استان می توانند از تجارب هنرمندان دیگر مناطق کشور بهره ببرند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان رد سخنانی اظهار داشت: 13 آبان روز به یادماندنی و فراموش نشدنی است جواد کمالی اقدامات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: 30 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان فعال است که این تعداد ا توجه به وسعت و جمعیت این خطه مناسب نیست.

وی کار کردن بر روی فکر بچه ها را مانند حجاری بر روی سنگ دانست و تصریح کرد: با کودکان بایستی به زبان روز صحبت کرد.

کمالی با تاکید بر اجرای برنامه های با کیفیت برای کودکان و نوجوانان تصریح کرد: افرادی که با کودکان و نوجوانان کار می کنند بر فرهنگ، دین و عقیده این قشر تاثیر می گذارند و آنها را بسمت تکامل هدایت می کنند.