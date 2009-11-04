فصلنامه "اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه "اخلاق" نشریه تخصصی مرکز مطالعات اخلاق کندی است که مطالعات ویژه‌ای در حوزه "اخلاق" و "اخلاق زیستی" (bioethic) انجام می‌دهد.

موضوعاتی چون اخلاق رایج، توسعه موروثی و ژنتیکی از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه اخلاق زیستی هستند که مرکز مطالعات اخلاق کندی و نشریه اخلاق به طور ویژه به آن می‌پردازند.

مرکز مطالعات اخلاق کندی، در حوزه‌های اخلاق زیستی و معرفی آثار موجود این حوزه فعال است و به حمایت از طرحها و مطالعات اخلاقی به طور عام و اخلاق زیستی به طور خاص می‌پردازد.

از جمله نشریات دیگر این مرکز مطالعاتی نشریه "اخلاق زیستی" است که در سطح محلی و بیشتر در واشنگتن توزیع می‌شود.

کرامت انسانی، شکنجه انسان و تحقیر انسان، مطالعه در مورد سلولهای بنیادی و مساله اخلاقی آن، از جمله موضوعاتی هستند که در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.