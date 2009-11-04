  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

فصلنامه "اخلاق" منتشر شد

شماره جدید (سپتامبر 2009) فصلنامه "اخلاق" از سوی مرکز مطالعات اخلاق کندی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه "اخلاق" نشریه تخصصی مرکز مطالعات اخلاق کندی است که مطالعات ویژه‌ای در حوزه "اخلاق" و "اخلاق زیستی" (bioethic) انجام می‌دهد.

موضوعاتی چون اخلاق رایج، توسعه موروثی و ژنتیکی از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه اخلاق زیستی هستند که  مرکز مطالعات اخلاق کندی و نشریه اخلاق به طور ویژه به آن می‌پردازند.

مرکز مطالعات اخلاق کندی، در حوزه‌های اخلاق زیستی و معرفی آثار موجود این حوزه فعال است و به حمایت از طرحها و مطالعات اخلاقی به طور عام و اخلاق زیستی به طور خاص می‌پردازد.

از جمله نشریات دیگر این مرکز مطالعاتی نشریه "اخلاق زیستی" است که در سطح محلی و بیشتر در واشنگتن توزیع می‌شود.

کرامت انسانی، شکنجه انسان و تحقیر انسان، مطالعه در مورد سلولهای بنیادی و مساله اخلاقی آن، از جمله موضوعاتی هستند که در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 977181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها