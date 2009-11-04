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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

مهاجرت زمستانی پرندگان به تالابهای مهاباد آغاز شد

مهاجرت زمستانی پرندگان به تالابهای مهاباد آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: با ورود تعدادی غاز پیشانی سفید به تالاب کانی برازان مهاباد مهاجرت زمستانی پرندگان به تالابهای این شهرستان آغاز شد.

علی سخنور در گفتگو با خبرنگار مهر در مهاباد افزود: تالاب بین المللی کانی برازان با مساحت 907 هکتار، زیستگاه مناسبی برای انواع پرندگان است که هر ساله در مسیر مهاجرت خود برای استراحت و تغذیه وارد این تالاب می شوند.

وی ادامه داد: در این تالاب بیش از 75 گونه پرنده از جمله گونه های نادر و در خطر انقراض همچون اردک سر سفید و اردک مرمری زیست می کنند.

تالاب "کانی برازان" به عنوان اولین سایت پرنده نگری کشور مکان بسیار دنج، آرام و زیبایی است که در فاصله 30 کیلومتری شمال شهرستان مهاباد واقع شده و مساحتی بیش از 900 هکتار دارد.

یکی از مهمترین ارزشهای این تالاب، زیست پرندگان آبزی و کنار آبزی در آن است که از این طریق جذابیت و آرامش مثال زدنی برای علاقه مندان به طبیعت فراهم آورده است.

بر اساس آخرین بررسی ها تعداد 75 گونه پرنده متعلق به 11 خانواده در این تالاب شناسایی شده و با احتساب گونه های خشکی زی، این تعداد به بیش از 180 گونه می رسد که همین امر اهمیت تالاب را بیش از پیش آشکار می کند.

کد مطلب 977187

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