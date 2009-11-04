علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها تأثیر بسزایی بر آموزش عالی می گذارد، افزود: یکی از اثرات هدفمند کردن یارانه ها افزایش تقاضا برای دانشگاههای دولتی و در نتیجه افزایش تراکم پشت کنکوریها برای ورود به دانشگاههای دولتی است. از طرف دیگر تقاضا برای ورود به دانشگاههای غیردولتی کاهش می یابد.

وی افزود: با هدفمندسازی یارانه ها تمام هزینه ها از جمله آب، برق و انرژی برای دانشگاهها افزایش می یابد. ضمن اینکه هزینه هایی چون حمل و نقل نیروی انسانی نیز با افزایش مواجه می شوند که این افزایش هزینه ها به طور حتم بر روی قیمت خدمات دانشجویی تاثیر بسزایی می گذارند.

این نماینده مجلس ادامه داد: البته در این لایحه پیش بینی شده که از اعتبارات ناشی از اجرای لایحه 50 درصد برای مردم، 30 درصد برای صنایع و 20 درصد برای جبران هزینه ها در اختیار دولت قرار گیرد که از این 20 درصد بخشی به دانشگاههای دولتی کمک می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: اما دانشگاههای غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و دوره هایی مانند شبانه در دانشگاههای دولتی که به نحوی به شهریه متکی هستند خسارت زیادی خواهند دید.

وی اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد خوبی را برای جلوگیری از متضرر شدن این دانشگاهها در صحن مطرح کرد که رأی نیاورد.

سلیمی افزود: دانشگاههای غیردولتی در صورت عدم حمایت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در منابع خود با کسری مواجه می شوند و باید شهریه را افزایش دهند که این موضوع مورد تأیید کمیسیون آموزش نیست و نمایندگان با آن موافق نیستند.

وی با تأکید بر اینکه باید راهکار دیگری بیابیم و نباید همه هزینه ها را بر مردم تحمیل کنیم به مهر گفت: حمایت مادی از دانشگاههای شهریه ای و ارائه تسهیلات به دانشگاهها می تواند آنها را در این زمینه کمک کند.

نماینده مردم محلات در مجلس افزود: در غیر این صورت ادامه کار دانشگاههای شهریه ای دچار خلل می شود و این دانشگاهها رو به احتضار می روند.