اختصاص 10 میلیون ریال به مساجد روستاهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم علوی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی دهیاران نهبندان، گفت: بررسی بنا و استحکام مساجد قدیمی در دستور کار قرار گر فته و با حمایت دولت، مساعدت و کمک های مردمی این مساجد مرمت و احداث می شود.

وی اضافه کرد: برای حل مشکلات خاص روستایی 10 میلیارد ریال بر اساس نیاز و اولویت به شهرستان ها اختصاص یافت.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از سامان دهی حقوق دهیاران خبر داد و گفت: شهر نهبندان یک منطقه حساس است و حضور مردم، نیروی انتظامی و حمایت دولت باعث ایجاد امنیت پایدار در این منطقه می شود.

فرماندار نهبندان نیز در این آئین گفت: تصویب پروژه های راه آهن، گازرسانی، ایجاد کارخانه وابسته به پتروشیمی را گام موثری برای توسعه شهرستان دانست.

غلامرضا پورسلطانی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در رفع محرومیت شهرستان موثر دانست و افزود: تا سال آینده 100 هزار میلیارد ریال یارانه بین مردم کشور توزیع می شود.

فرماندار نهبندان در پایان با اشاره به جمعیت 60 هزار نفری شهرستان و سرانه 10 کیلوگرمی آرد برای هر نفر در ماه، از دهیاران خواست تا آمار دقیق از جمعیت ارائه دهند.